تحالف الفتح:ضغوط أمريكية وراء الربط السككي مع الكويت

تحالف الفتح:ضغوط أمريكية وراء الربط السككي مع الكويت
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف تحالف الفتح، الاثنين، عن ضغوط اميركية خليجية لتمرير الربط السككي بين العراق والكويت، مبينا ان الربط سيمرر في الحكومة الحالية او التي تليها.وقال النائب عن الفتح عبد الامير المياحي في حديث صحفي، ان “ العراق رافض للربط السككي مع الكويت لكن الامر ليس بارادته”.واضاف ان “هناك ضغوطات اميركية خليجية لتمرير الربط السككي مع الجانب الكويتي”، مشيرا الى ان “الارادة الخارجية مصرة على ان يمرر الربط السككي وخسارة العراق”.وافاد المياحي” حتى وان لم يمرر خلال ماتبقى من عمر الحكومة الحالية سيمرر بالحكومة التي تليها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *