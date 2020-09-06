تحالف الفتح:قرار إخراج القوات الأمريكية من العراق لارجعة عنه

تحالف الفتح:قرار إخراج القوات الأمريكية من العراق لارجعة عنه
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الاحد , ان التصريحات بشان إعادة المناقشة بقرار البرلمان بسحب كافة القوات الأجنبية بما فيها الامريكية قرار ملزم ولا رجعه عنه , مؤكدا ان بإمكان البرلمان مناقشة إعادة النظر باتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة مع الامريكان لغرض الغائها .وقال جابر في تصريح  صحفي , ان ” عددا من السياسين والنواب يتحدثون عن إعادة النظر بقرار مجلس النواب الملزم للحكومة الذي يتعلق بانسحاب كافة القوات الأجنبية من العراق بما فيها القوات الامريكية لامعنى له لكون القرار صدر باسم محور المقاومة” .وأضاف اذا ” كان القصد من تلك التصريحات يتعلق بالعلاقة الامريكية العراقية تحت اتفاقية الاطار الاستراتيجي ممكن لكون وجود فقرة ضمن الاتفاقية تجوّز للطرفين الغائها”.وأوضح جابر، أن “استضافة رئيس الحكومة داخل قبة البرلمان سوف لن يناقش فيها قضية إمكانية بقاء القوات الامريكية وانما ستكون جلسة استماع لنتائج زيارته لواشنطن والأردن فقط ” .

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