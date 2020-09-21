تحالف الفتح:نحن مع تعدد الدوائر الانتخابية شريطة ضمان “حقوق الأطياف”

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النجيفي:الدوائر الانتخابية المتعددة بداية صفحة التغيير والإصلاح الحقيقي
كنا يطالب الكاظمي بتطبيق قانون “من أين لك هذا؟”
شركة جنرال إلكتريك:ادخال وحدتين في محطة الزبير الكهربائية
الكاظمي:علينا التعامل مع التحديات التي تواجهها المحافظات فنياً وليس سياسيا”
الحكومة العشوائية تقتل الجماهير ، الادارة الفاشلة تقتل الابداع !
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شركة جنرال إلكتريك:ادخال وحدتين في محطة الزبير الكهربائية
نائب:يجب وضع حد لخونة العراق وجعل عمق ميناء الفاو لايقل عن 24 م
زيدان يدعو إلى عرض نتائج عمل اللجنة التحقيقة الخاصة بقضايا الفساد على الراي العام
نائب كردي: مطار أربيل أصبح بؤرة للفساد
حسين:لايمكن للعراق التصادم مع تركيا والكاظمي سيزورها للحوار
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نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
بدون حل الحشد الشعبي الانتخابات القادمة غير نزيهة
بدون مشروع استراتيجي أمريكي واضح في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني لافائدة من الحوار معها
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
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هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
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