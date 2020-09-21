تحالف الفتح:نحن مع تعدد الدوائر الانتخابية شريطة ضمان “حقوق الأطياف”

تحالف الفتح:نحن مع تعدد الدوائر الانتخابية شريطة ضمان “حقوق الأطياف”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف الفتح النائب محمد البلداوي، اليوم الاثنين، بان موقف تحالفه ثابت من فقرة الدوائر في قانون الانتخابات الجديد.وقال البلداوي في حديث صحفي، ان “خيارات الفتح واضحة في دعم الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديد، بشرط ضمان حقوق القوميات والاطياف”، لافتا الى ان “الكتل السياسية تتنافس و تحاول تقسيم الدوائر وفق اطار يخدم مقاييسها “.واضاف البلداوي، “رؤيتنا هو تقسيم الدوائر في المحافظات وفق إطار منطقي يضمن مشاركة كل الاطياف والقوميات، وان تكون اليات التقسيم حسب خصوصيتها، وان لا تضيع اصوات اي من المكونات العراقية”.وبين “حتى تقسيم الدوائر يعاني من اشكاليات ليست سياسية، بل فنية خاصة في بيان اليات، تقسيم الوحدات الادارية خاصة مع وجود استحداثات كثيرة للأقضية والنواحي بعضهم منح ارقام ادارية واخرى لا وحتى من منحت ارقام لا تمتلك الكثافة السكانية من اجل ان تكون دائرة انتخابية”.

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