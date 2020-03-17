تحالف الفتح:هناك صعوبة في تمرير حكومة الزرفي!

تحالف الفتح:هناك صعوبة في تمرير حكومة الزرفي!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في منظمة بدر النائب كريم عليوي, الثلاثاء, ان التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بمنصب رئيس الوزراء مرهون بتضمين البرنامج تنفيذ قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية من البلاد.وقال عليوي في تصريح  صحفي، إنه “بعد ان تم تكليف عدنان الزرفي رسميا بمنصب رئيس الوزراء بانها مرحلة أولية وامامه مرحلة جادة وصعبة باختيار الكابينة الوزراية ورسم البرنامج الحكومي وهما الاساسان في تمريره من عدمه” .وأضاف ان “تحالف الفتح وجميع القوى السياسية الشيعية سوف لن تمنح الثقة للزرفي ما لم يتضمن تضمين برنامج الحكومة المقبل تنفيذ قرار مجلس النواب الذي يقضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد بما فيها القوات الامريكية”.

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