تحالف الفتح :العلاقة مع برهم صالح وصلت إلى “كسر العظم”

تحالف الفتح :العلاقة مع برهم صالح وصلت إلى “كسر العظم”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- هاجم النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان، السبت، رئيس الجمهورية برهم صالح، متهما إياه ممارسة سياسة “لي الاذرع” مع القوى الشيعية من اجل ارضاء الجانب الأمريكي.وقال شعلان في تصريح صحفي، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح خالف الدستور عندما رفض تكليف مرشح الكتلة الاكبر وهي تحالف البناء”، معتبرا أن “صالح يمارس سياسة لي الاذرع مع الكتل الشيعية لارضاء الجانب الأمريكي”.وأضاف أن “اختيار الزرفي كان مخططا له من قبل رئيس الجمهورية وسنعمل على إسقاطه داخل مجلس النواب وفق الاطر القانونية والدستورية”.وكان النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي أكد في تصريح سابق ، ان المكلف بتشكيل الحكومة لن يمضي من دون موافقة الكتل الشيعية على كابينته الوزارية، لافتا الى ان الزرفي لم يأتِ وفق الأطر الدستورية وبالتالي فهو مرفوض في سدة الحكم.

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