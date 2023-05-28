تحالف الفتح: النائب الثاني لرئيس البرلمان يعمل لصالح حزبه فقط

تحالف الفتح: النائب الثاني لرئيس البرلمان يعمل لصالح حزبه فقط
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي الاحد،  دستورية  تعديلات اللجنة المالية النيابية على مشروع قانون الموازنة، فيما شدد على ضرورة إنصاف محافظات الوسط والجنوب ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجاري 2023.وقال الصالحي في حديث صحفي، إن “النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخون عبدالله استغل منصبه الوظيفي في تعطيل عمل اللجنة المالية للحصول على ما يبتغيه إقليم كردستان في الموازنة”. وأضاف، أن “التعديلات التي أجراها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب دستورية لحفظ الأموال العراقية”، مشيرا إلى أن ” بعض الفقرات الخاصة بكردستان حيث أصبحت حجر عثرة امام انجاز الموازنة ووضعها في جدول الاعمال لغرض التصويت عليها”.ويستعد مجلس النواب للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية نهاية الاسبوع الحالي.  

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