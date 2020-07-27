تحالف الفتح ينتقد التباطؤ في الإنسحاب الأمريكي من العراق

تحالف الفتح ينتقد التباطؤ في الإنسحاب الأمريكي من العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الاثنين , ان عملية تباطؤ الحوار العراقي الأمريكي بشان الانسحاب مراوغة أمريكية لكسب وقت اكبر للبقاء داخل العراق, مطالبا الحكومة ووزارة الخارجية تحديد وقت محدد لانهاء الملف.وقال جابر في تصريح صحفي، إن “إطالة امد عملية الحوار العراقي الأمريكي واضحة للجميع وهذه الاطالة مقصودة كمراوغة أمريكية لبقاء اكبر مدة داخل البلاد”.وأضاف ان “عملية جدولة التفاوض يعدوها مرحلة أولى وبعد ذلك سيحددون بوجود حوار من عدمه وهذا مخالف لما طالب به ممثلي الشعب”.وطالب جابر الحكومة ووزارة الخارجية بــ”ضرورة تحديد وقت محدد ومعروف  لانهاء ملف التواجد العسكري الأمريكي على الأقل”. 

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