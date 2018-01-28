تحالف القوى: عزوف أهالي المدن المحررة من الاشتراك في الانتخابات
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن تحالف القوى العراقية، كامل الغريري، اليوم الاحد، الحكومة الاتحادية بعدم إعادة النازحين إلى جرف الصخر لغاية الان، متوقعاً عزوفاً عن المشاركة في الانتخابات في العديد من المدن المحررة.وقال الغريري في تصريح صحفي له اليوم: إن “الحكومة لم تف بالتزامتها لغاية الان بخصوص اعادة النازحين إلى منطقة جرف الصخر برغم مرور سنوات على تحريرها”.واضاف الغريري ان “عودة النازحين كان من بين الشروط الاربعة التي وضعت من أجل اجراء الانتخابات في موعدها خلال آيار المقبل”.وأشار إلى أن “الظروف الحالية تدل على عدم اجراء الانتخابات في بعض المناطق، وبالتالي سوف يحصل عزوف لاسيما في المدن المحررة كونها خالية من السكان”.