تحالف سائرون:الانتخابات المحلية القادمة الأضعف في تاريخ العراق

تحالف سائرون:الانتخابات المحلية القادمة الأضعف في تاريخ العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، الثلاثاء، تسجيل الانتخابات المحلية المقبلة نسبة مشاركة الأضعف في تاريخ العراق، مبينا ان  الكتل السياسية تتحمل نتائج سوء الإدارة والتخطيط.وقال العكيلي في تصريح صحفي، إن “الانتخابات المحلية المقبلة ستشهد نسبة إقبال ضعيفة للغاية وقد تكون الأضعف في تاريخ العراق”.وأضاف ان “سبب عزوف الناخبين يعود الى نتاج الكتل السياسية وما أفرزته خلال ١٥ عام  من  سوء الادارة والتخطيط في تقديم الخدمات”.وأوضح العكيلي ان “المواطن لا يبالي بأهمية صوته في الانتخابات سواء شارك فيها ام لم يشارك بسبب الاحباط “.

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