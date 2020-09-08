تحالف سائرون:تحرك نيابي لاستجواب وزير المالية لغاية إقالته

تحالف سائرون:تحرك نيابي لاستجواب وزير المالية لغاية إقالته
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو تحالف سائرون، النائب علي اللامي، الثلاثاء، عن تحرك نيابي قريب لاستجواب وزير المالية، علي علاوي.وقال علي اللامي، وهو عضو في لجنة الاقتصاد النيابية، في حديث صحفي، إن “وزير المالية لم يقدم شيئا لاقتصاد البلاد او وزارته”.واضاف اللامي، ان “وزير المالية عليه العديد من المؤشرات من ناحية طبيعة ادارته للملف المالي وعدم الاخذ بالنصائح والمقترحات التي ترده من اللجان النيابية المختصة ، إضافة الى اطلاقه عبارات لا تليق بمجلس النواب في الاجتماع الاخير بين السلطة التشريعية والتنفيذية، رغم ان مجلس النواب هو من صوت له”.واشار عضو تحالف سائرون، الى ان “هناك تحركا ضد وزير المالية علي علاوي، لجمع كل الادلة والمخالفات من اجل استجوابه في الأيام المقبلة وصولا الى اقالته”.وكان عضو اللجنة المالية النيابية، احمد مظهر الجبوري، قد كشف في وقت سابقـ عن تحركات لجمع اللجنة تواقيع لاستجواب نيابي لوزير المالية، علي علاوي.وقال الجبوري، في بيان ، ان “اللجنة والبرلمان كجهة رقابية لم تلمس خطوات ايجابية للوزارة في مجال الاصلاح المالي وزيادة ايرادات الدولة خلال الفترة الحالية وللفترة المقبلة”.واضاف ان “الوزير يطالب بالاقتراض مرة اخرى لتوفير الرواتب خاصة بعد اعلانه باجتماع حضره رئيس اللجنة عدم القدرة على توفيرها”، متسائلا: “اين عائدات الكمارك والمنافذ ؟ واين خطوات الاصلاح المالي؟”.واوضح ان اللجنة لديها مقترحات للإصلاح المالي سيتم تقديمها”، معربا عن رفض “اي استجابة لطلب وزير المالية لسحب الاحتياطي المالي لتوفير الرواتب والذي معناه انهيار الاقتصاد والعملة المحلية”.

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