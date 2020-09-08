تحالف سائرون:سنمضي بإقرار الدوائر المتعددة مهما كلف الأمر

تحالف سائرون:سنمضي بإقرار الدوائر المتعددة مهما كلف الأمر
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، الثلاثاء، سعي تحالفه لاقرار فقرة الدوائر المتعددة بقانون الانتخابات مهما كلف الامر.وقال الشمري في بيان ، إن “هناك تقارب بوجهات النظر بين الكتل السياسية حول الدوائر المتعددة وسنمضي باقرار القانون مهما كلف الامر”.واضاف الشمري ان “فقرة الدوائر المتعددة  ستضمن حقوق جميع الاقضية والنواحي بعموم البلاد خاصة وان هناك اقضية لم تشهد تمثيلا منذ عدة دورات انتخابية”.واوضح ان “القانون سيضمن حق الناخب باختيار من يراه مناسبا لتمثيله وتحقيق مايصبو اليه”. 

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