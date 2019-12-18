تحالف سائرون:لن نشارك بأي اجتماع لاختيار المرشح الجديد لرئاسة الوزراء

تحالف سائرون:لن نشارك بأي اجتماع لاختيار المرشح الجديد لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب حمد الله الركابي، الاربعاء، عدم مشاركة تحالف سائرون بأي اجتماعات سياسية حول اختيار رئيس الحكومة المقبل.وقال الركابي في حديث صحفي، ان “سائرون لن نشارك بأي اجتماعات سياسية لمناقشة موضوع انتخاب وترشيج شخصية رئيس الوزراء القادم، باعتبار انها تنازلت عن استحقاقها لمتظاهري ساحات التتظاهرات”.واضاف، ان “سائرون ستتبنى مخرجات ساحات التظاهر وهذا الموقف يأتي مع رغبة المتظاهرين واحترام دماء الشهداء”.واشار الركابي الى ان “سائرون تدعو جميع الكتل السياسية الى التعاطي  بصورة ايجابية مع اصوات المتظاهرين الذين يرفضون اي شخصية حزبية او مجربة، مطالبين بشخصية وطنية مستقرة قادرة على قيادة العراق في المرحلة المقبلة “.

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