تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة قطر

تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة قطر
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم، نظيره القطري في افتتاح بطولة كأس الخليج “خليجي 24” في العاصمة لقطرية الدوحة، مساء اليوم الثلاثاء.ومن المرجح ان يبدأ كاتانيتش المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: جلال حسن، خط الدفاع: مصطفى محمد، ميثم جبار، احمد ابراهيم، علي عدنان، خط الوسط: محمد رضا، شريف عبد الكاظم، حسن حمود، إبراهيم بايش، محمد قاسم، خط الهجوم: مهند علي “ميمي”.وستقام المباراة على استاد خليفة الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت بغداد. 

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