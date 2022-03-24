تعرف على تشكيلة المنتخب العراقي أمام الإمارات

تعرف على تشكيلة المنتخب العراقي أمام الإمارات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تنشر وكالة “شبكة أخبار العراق” التشكيل المتوقع للمنتخب الوطني في مواجهة الامارات بتصفيات كأس العالم.ومن المتوقع ان يبدأ المدرب عبد الغني شهد بتشكيلة تتألف من: حراسة المرمى: جلال حسن، وفي الدفاع: أحمد إبراهيم، وعلي فائز، ومناف يونس، شيركو كريم وضرغام إسماعيل، وفي خط الوسط سيتواجد كل من أمجد عطوان وبشار رسن، حسين علي وجستن ميرام، في خط الهجوم سيتواجد أيمن حسين.ويحتل المنتخب الوطني المركز الخامس في المجموعة الاولى برصيد 5 نقاط، بينما تقف الإمارات في المركز الثالث برصيد 9 نقاط.وستنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد. 

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