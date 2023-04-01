تعرّف على مباريات الدور الأوروبي لهذا اليوم

بغداد/ شبكة أخبار العراق- تشهد ملاعب العالم، اليوم السبت، العديد من المباريات، حيث تتجه أنظار وعشاق الساحرة المستديرة للدوري الإنجليزي الذي يعود إلى الدوران بعد نهاية التوقف الدولي بإقامة 7 مباريات أبرزها مباراة مانشستر سيتي وليفربول.مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي X ليفربول – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

آرسنال X ليدز يونايتد – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

تشيلسي X أستون فيلا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

قاديش X إشبيلية – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

إلتشي X برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

انتر ميلان X فيورنتينا – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس X هيلاس فيرونا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

شالكه 04 X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصراً

بايرن ميونخ X بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساء