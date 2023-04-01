تعرّف على مباريات الدور الأوروبي لهذا اليوم

آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- تشهد ملاعب العالم، اليوم السبت، العديد من المباريات، حيث تتجه أنظار وعشاق الساحرة المستديرة للدوري الإنجليزي الذي يعود إلى الدوران بعد نهاية التوقف الدولي بإقامة 7 مباريات أبرزها مباراة مانشستر سيتي وليفربول.مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مانشستر سيتي X ليفربول – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
آرسنال X ليدز يونايتد – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
تشيلسي X أستون فيلا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
قاديش X إشبيلية – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
إلتشي X برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
انتر ميلان X فيورنتينا – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
يوفنتوس X هيلاس فيرونا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
شالكه 04 X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصراً
بايرن ميونخ X بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساء