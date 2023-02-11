تعرّف على مباريات اليوم للدوري العراقي الممتاز

تعرّف على مباريات اليوم للدوري العراقي الممتاز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تستكمل اليوم السبت، مباريات الجولة الـ16 من دوري الكرة الممتاز، بإقامة 6 مباريات على ملاعب بغداد والمحافظات.

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