تعيين مساعدين لمدرب برشلونة

تعيين مساعدين لمدرب برشلونة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانًا رسميًا، قبل قليل، أعلن من خلاله، عن تعيين مساعدين لـ للمدرب رونالد كومان المدير الفني الجديد للبلوجرانا، خلال مهمته في “الكامب نو”.وقال برشلونة في بيان له قبل قليل: “الهولندي الفريد شرودر ‏والسويدي هنريك لارسون ينضمان لـ جهاز كومان الفني”.وأضاف النادي: “يعود هنريك لارسون مهاجم برشلونة السابق إلى برشلونة بعد 13 عامًا، وهو الآن عضو في طاقم رونالد كومان”.وأتم بيانه قائلًا: “توصل النادي إلى اتفاق مع ألفريد شرودر وهنريك لارسون لاتفاق معهما للعمل مع كومان، وكلاهما وقع حتى 30 حزيران 2022”.يذكر ان برشلونة أعلن صباح أول أمس الأربعاء، تعيين كومان، بعدما قرر إقالة كيكي سيتين عقب الهزيمة التاريخية على يد بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. 

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