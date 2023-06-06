تقرير:ريال مدريد يسعى للتعاقد مع اللاعب (ألفونسو ديفيز)

تقرير:ريال مدريد يسعى للتعاقد مع اللاعب (ألفونسو ديفيز)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد تقرير صحفي إسباني، الثلاثاء ، أن ريال مدريد بدأ تحركاته للتعاقد مع أحد نجوم بايرن ميونخ. ويستهدف النادي الملكي ضم بديل للفرنسي فيرلاند ميندي، الذي تحوم الشكوك حول مستقبله في سانتياجو بيرنابيو.وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد تواصلت مع نظيرتها في بايرن ميونخ، لمعرفة مدى إمكانية التعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز هذا الصيف.  ويعتبر ديفيز أحد العناصر الأساسية في صفوف الفريق البافاري، لكن بقاءه لم يعد مضمونا، بعد أن رفض عرضا لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2025.وكان وكيل ديفيز، قد ألمح بإمكانية رحيل الظهير الكندي عن صفوف بايرن، في ظل الأوضاع غير المستقرة داخل النادي، قائلا في تصريحات صحفية: “المفاوضات متوقفة حاليا، إنها فترة فوضوية للغاية في بايرن”.وأتم: “لست متأكدا مما يحدث ومع من سنتعامل، يبدو أن هناك قدرا كبيرا من عدم الاستقرار وعدم اليقين بشأن اتجاه النادي.. ربما يكون من الأفضل أن ننتظر حتى صيف 2024، ونرى كيف تتطور الأمور قبل التوقيع على عقد جديد”.

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