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ائتلاف المالكي:المسؤولين الفاشلين من أحزاب بدر والدعوة والتيار الصدري غير مشمولين بالتغيير
المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر فتح بنك حكومي في أربيل بأسم “نيشتمان”
نائب يطالب السوداني بكشف أسماء مهربي النفط والمخدرات من قبل قيادات منظمة بدر والعصائب
المالية النيابية: التوافق السياسي الطريق الأفضل لتمرير الموازنة
اليوم..سعر صرف الدور =148750 ديناراً
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روسيا تعلن عن مناورات عسكرية لأسطولها في بحر اليابان
روسيا ترفض الوساطة الفرنسية وأوكرانيا ترفض الوساطة الإندونيسية
إندونيسيا تقترح خطة سلام لإيقاف الحرب بين روسيا وأوكرانيا
أوستن يعرب عن أسفه لرفض نظيره الصيني الاجتماع به
السودان..الجيش يعلق مشاركته في محادثات جدة بسبب عدم التزام الدعم السريع بإتفاق الهدنة
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المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر فتح بنك حكومي في أربيل بأسم “نيشتمان”
نائب يطالب السوداني بكشف أسماء مهربي النفط والمخدرات من قبل قيادات منظمة بدر والعصائب
المالية النيابية: التوافق السياسي الطريق الأفضل لتمرير الموازنة
اليوم..سعر صرف الدور =148750 ديناراً
التخطيط:البضائع الرديئة في الأسواق لم تخضع للفحص جراء عمليات التهريب وفساد الجهات المعنية بذلك
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تقرير:ريال مدريد يسعى للتعاقد مع اللاعب (ألفونسو ديفيز)
رحيل اللاعب (كريم بنزيما) من فريق ريال مدريد
الرياضي السوداني يرعى توقيع عقداً بين الاتحاد العراقي لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني
اليوم..إنطلاق مباريات الجولة 32 من الدوري الممتاز لكرة القدم
يوم 2 آب المقبل موعد إنطلاق الدوري الممتاز لكرة اليد
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ائتلاف المالكي:المسؤولين الفاشلين من أحزاب بدر والدعوة والتيار الصدري غير مشمولين بالتغيير
نائب يطالب السوداني بكشف أسماء مهربي النفط والمخدرات من قبل قيادات منظمة بدر والعصائب
ميليشيات إيران وأحزابها تستخدم البطاقات الائتمانية المصرفية لتهريب الدولار
العصائب:حدود الكويت تمددت على حساب العراق مقابل دفع رشاوى لمسؤولين سياسيين وحكوميين
على عناد قضاء بارزاني.. بافل يكرم (حلبجي) المحكوم بالإعدام من قبل محكمة أربيل
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- اذاعة INN