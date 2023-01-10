تكريم لاعبي المنتخب العراقي بمبالغ مالية بعد فوزهم على السعودية

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المجلس الوزاري للاقتصاد العراقي يوصي بإلزام مؤسسات الدولة باستيفاء أجور السلع والخدمات بالدينار العراقي
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
المالية النيابية:لا توجد وصاية للبنك الدولي على البنك المركزي الـعـراقـي
البنك المركزي يفتتح منفذا لبيع الدولار في مطار بغداد الدولي
هيئة مكافحة الفساد:إلقاء القبض على رئيس هيئة استثمار محافظة صلاح الدين
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الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
عودة نواب رئيس الجمهورية هدر مالي بغطاء دستوري
تقرير أمريكي:الكاظمي فاشل وفاسد والسوداني أسوأ منه
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الهارب النصراوي بسرقة 300 مليون دولار يعود للعراق بغية تبرئته وترشيحه لمنصب وزاري لكونه صديق الحكيم
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
الأمم المتحدة:السيستاني وافق على خطتنا لحوار الأديان وحماية مراكز العبادة
إتفاق الحرامية :رئاسة اللجنة المالية النيابية لائتلاف المالكي والنزاهة للسيادة !
النزاهة: اعتقال حوت الفساد (هيثم الجبوري)جراء سرقته للمال العام
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