تيار الحكمة:سنبقى في المعارضة حتى ولو خصص لنا منصب أمين بغداد

تيار الحكمة:سنبقى في المعارضة حتى ولو خصص لنا منصب أمين بغداد
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بغداد/شبكة أخبار العراق- نفى تيار الحكمة، الاثنين، وجود مفاوضات بشأن منصب أمين بغداد الذي تردد سابقا بترشيح عبد الحسين عبطان له، مؤكدا تمسكه بخيار المعارضة.وقالت عضو التيار هدى البهادلي في تصريح  صحفي، إنه “ليس هناك اي مفاوضات بين تيار الحكمة والحكومة العراقية حول اي موقع بضمنها امانة بغداد فلا تمتلك الحكمة ممثل داخل الحكومة او لجنة المفاوضات بشأن المناصب لكي يتم الحديث عن رغبة حكومية لتسنمنا المناصب”.وأضافت البهادلي، أن “الحديث تسلمنا مناصب هو حديث غريب يدخل بالمجمل في عملية خلط الاوراق التي تمارسها بعض الجهات للتاثير على خيارنا في المعارضة والتشويش على الرأي العام”وأكدت البهادلي، أنه “مازالت الحكمة تعتقد ان خيار المعارضة هو الخيار الاصح خلال هذه المرحلة مادامت المبررات التي ادت لاتخاذنا هذا القرار قائمة ولم تتغير”.

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