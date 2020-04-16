تيار الحكيم:الكاظمي سيشكل وفدا تفاوضيا لتوزيع حصص الكتل السياسية في حكومته

تيار الحكيم:الكاظمي سيشكل وفدا تفاوضيا لتوزيع حصص الكتل السياسية في حكومته
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تيار الحكمة، حسن فدعم، الخميس (16 نيسان 2020)، ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، سيشكل وفدا سياسي للتفاوض مع جميع الكتل السياسية.وقال فدعم في حديث صحفي، ان “الكتل السياسية الشيعية على الرغم من امتلاكها الاغلبية في تمرير حكومة الكاظمي داخل مجلس النواب، الا انها تريد ان يكون توزيع حصص الحقائب الوزارية حاضرا في الحكومة الجديدة”.واضاف ان “الاجتماع الاخير الذي عقد بين رئيس الوزراء المكلف وزعماء الكتل الشيعية، اكدوا على ضرورة التفاوض مع القوى الكردستانية والسنية وتوزيع حصتهم من المناصب وفقا للاستحقاق الانتخابي ، وأعلن رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، أمس الاربعاء، إكمال كابينته الوزارية والدخول بمرحلة التفاوض عليها.

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