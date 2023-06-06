تيار سياسي:تحالف السيادة انتهى وجوده في ديالى

تيار سياسي:تحالف السيادة انتهى وجوده في ديالى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد “التيار السياسي الشبابي”، اليوم الثلاثاء، ان تحالف السيادة فقد عنوان “ممثل السنة” في محافظة ديالى.وقال أمين عام التيار سيف الدهلكي في حديث صحفي، إننا “نتعامل منذ 4 أشهر على أن تحالف السيادة انتهى في ديالى وانه فقد عنوان (ممثل السنة) في هذه المحافظة”.واضاف: “نتعامل حاليا مع السيادة بعناوين الاحزاب المشكلة له اي المشروع العربي وتقدم”، مؤكداً أن” 4 من قيادات التحالف ستنضم الى تحالف أكبر واشمل للقوى السنية في ديالى استعدادا لخوض الانتخابات القادمة”. واشار الى أن” ثلاثة اسباب كانت وراء اخفاقات السيادة في ديالى أبرزها احتكار القرار وعدم انفتاح القيادات العليا في بغداد على ملفاتها الحساسة”، لافتا الى أنه “حتى الدعم العشائري للسيادة انحسر بنسبة تصل الى 70%”. واكد الأمين العام للتيار السياسي أن “السيادة سيكون أبرز الخاسرين في اي انتخابات قادمة”.ويشهد تحالف “السيادة”، الذي يُقدّم نفسه ممثلاً سياسياً عن العرب السنّة، خلافات غير معلنة، يصفها أحد أعضاء التحالف، الذي يتألف من حزب “تقدم”، بزعامة محمد الحلبوسي، و”المشروع العربي” برئاسة خميس الخنجر، بأنها “متشعبة”.

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