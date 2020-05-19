جبهة الإنقاذ تحذر من انهيار أمني بسبب الميليشيات

جبهة الإنقاذ تحذر من انهيار أمني بسبب الميليشيات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية، كامل الغريري، الثلاثاء (19 أيار 2020)، من انهيار الوضع الامني في بعض الناطق بسبب السلاح المنفلت، مبينا أن الحوار مع الولايات المتحدة الامريكية سيركز على هذا الملف من أجل ضمان حماية المصالح الامريكية في العراق.وقال الغريري في حديث صحفي، إن “هناك تخوفا كبيرا من السلاح المنفلت قد يؤدي الى انهيار امني قريب في بعض المناطق”، لافتا إلى ان “هذا الملف بحاجة الى حوار وطني شامل فضلا عن وقوف الكتل السياسية مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي من أجل انهاء هذا الملف والسيطرة عليه”.واضاف أن “اغلب الازمات التي تمر بها البلاد في الداخل والخارج سببها السلاح المنفلت وتأثيره على العملية السياسية”، مشيرا إلى أن “واشنطن بحاجة الى ضمانات لحماية مصالحها في العراق ولهذا فأنها ستركز بحوارها المرتقف بهذا الملف”.

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