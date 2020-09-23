جبهة النجيفي:الكاظمي لن يتمكن من محاسبة الفاسدين

جبهة النجيفي:الكاظمي لن يتمكن من محاسبة الفاسدين
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعتبر القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية حازم الجنابي، الاربعاء، ان رئيس الوزراء لم يقدم أي انجاز حكومي ملموس منذ توليه رئاسة الحكومة.وقال الجنابي في حديث صحفي، إن “شهرا واحد فقط ويكمل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي 6 اشهر من عمر حكومته”، مضيفا أن “إجراءات الحكومة تسويفية ولن يتمكن الكاظمي من محاسبة الفاسدين اطلاقا”.وبين النائب المستقل باسم خشان، ان هناك الكثير من أبواب الفساد موجودة في مؤسسات الدولة وينبغي التوجه لها ومكافحتها، في حين لم تقم الحكومة بأي اجراء بشأنها.

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