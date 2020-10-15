جبهة مستقبل نينوى:لن يحصل إعمار في الموصل بسب فساد الحلبوسي

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الأمن النيابية:منافذ الإقليم مازالت خارج السلطة الاتحادية
نائب:تخفيض رواتب المسؤولين سيوفر 700 مليار دينار شهرياً لخزينة الدولة
الزرفي يطالب بمحاسبة وزراء النفط السابقين بشأن “رشى شركة أونا أويل”
المالية النيابية:تخفيض رواتب الموظفين أمر غير قانوني
همتي:أصدرنا أمرنا لحكومة الكاظمي بإستعادة 5 مليار دولار المجمدة في بنوك العراق
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اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
بدون حل الحشد الشعبي الانتخابات القادمة غير نزيهة
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تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
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