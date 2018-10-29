جعفر:المحاصصة حاضرة في حكومة عبد المهدي

بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى النائب السابق جاسم محمد جعفر، الاثنين، أن المحاصصة كانت حاضرة في استيزار الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي، موضحاً ان المحاصصة ستكون حاضرة ايضاً في اختيار رؤساء الهيئات المستقلة.وقال جعفر في تصريح صحفي له اليوم، إن “المحاصصة كانت واضحة في استيزار الوزراء في الحكومة الجديدة، لان اغلبهم كانوا منتمين لاحزاب وكتل سياسية، وبعضهم كانوا نوابا او وكلاء وزارات وتابعين لاحزاب”.واضاف ان “بعض الاحزاب قامت بتبني الشخصيات التي دخلت في حكومة عبد المهدي، امثال ثامر الغضبان ومحمد علي الحكيم و علاء العلوان، حيث كانوا مرتبطين بجهات معينة سابقاً، واليوم هناك احزاب قد عملت على تبنيهم، بالاضافة الى فؤاد حسين الذي هو الاخر ينتمي الى احد الاحزاب الكردية”، مبينا أن “الهيئات المستقلة ستعامل معاملة الوزارات، حيث سيتم اختيار رؤسائها ومدرائها، وفق المحاصصة السياسية”.واشار جعفر إلى أن “عملية اختيار الشخصيات للوزارات عبر البوابة الالكترونية كانت مجرد بدعة”، مؤكدا أن “رؤساء الهيئات المستقلة سيتم التصويت عليهم داخل البرلمان، وسيتمتع رؤساء تلك الهيئات بدرجة وكيل وزير”.