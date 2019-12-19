جعفر:لايوجد “توافق” شيعي لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء

جعفر:لايوجد “توافق” شيعي لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم البياتي، الخميس، عن ما قال انها أسماء شخصيات رشحها ائتلاف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتولي منصب رئيس الوزراء المقبل.وقال البياتي، في حديث صحفي، إن “تحالف البناء يمتلك داخل مجلس النواب 170 صوتا مع العرب السنة والكرد، ويمكنه تمرير مرشحه بكل اريحية”.وأضاف البياتي، أن “المشكلة ليست في قدرت البناء على تمرير المرشح، بل المشكلة تكمن في التوافق على الشخصية المرشحة، على اعتبار أن تيار الحكمة وائتلاف النصر يطالبان بمواصفات تختلف عن البناء، فيما طرحت سائرون شروطا ومواصفات تختلف عن الآخرين”.وأشار إلى أنه “في حال لم يتم الاتفاق على المرشح المطروح داخل البيت الشيعي وتمريره وفق مبدأ (كسر العظم)، فلن تختلف الحكومة المقبلة عن حكومة رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، بل ستكون الأسوأ”.وأكد القيادي في ائتلاف المالكي، أن “تحالف سائرون قدم عدة شخصيات لتولي المنصب منها، القاضي رحيم العكيلي، وعبد الغني الاسدي، وعبد الوهاب الساعدي، لكن هذه الأسماء من الصعب الوصول الى توافق بشأنها خصوصا مع الكرد والسنة”.

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