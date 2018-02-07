جنرال أمريكي:بقاء قواتنا مرهون بالانتخابات القادمة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن قائد سلاح البحرية في الجيش الأميركي الجنرال روبرت نيلر، الأربعاء، أن الانتخابات العراقية المقرر اجراؤها في ايار المقبل ستحدد مصير بقاء قواته في العراق من عدمه.وقال نيلر في مقابلة مع موقع “ميليتاري كوم” الامريكي المتخصص بالشؤون العسكرية ، إن “الانتخابات العراقية المقبلة في اوائل شهر ايار المقبل هي نقطة القرار المحتملة بشأن موقف القوات في البلاد وسواء تم اعادة انتخاب العبادي ام لا، فان القيادة العراقية ستكون في وضع افضل للتعبير عن نوع الدعم الذي تحتاجه من الولايات المتحدة”.واضاف “أننا نشعر بالقلق من أن قرارا متسرعا يستند الى هزيمة داعش الظاهرية يمكن ان يؤدي في المستقبل الى حالة من عدم الاستقرار”، على حد تعبيره.وتابع الجنرال الأميركي قائلا، “نحن نجلس في الوقت الحالي كنوع من التكيف حتى يستقر الوضع ، صحيح ان ما يسمى بخلافة داعش قد ذهبت من الناحية التقنية ، لكن مازالت هناك اشياء كثيرة اخرى تتحرك”.