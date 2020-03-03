جهاز المخابرات يرد على ميليشيا كتائب حزب الله:أنتم خراب العراق

جهاز المخابرات يرد على ميليشيا كتائب حزب الله:أنتم خراب العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رد جهاز المخابرات العراقي، الثلاثاء (3 اذار 2020) على تصريحات إعلامية وصفها بأنها ’’تسيء’’ لرئيس الجهاز، مصطفى الكاظمي، فيما عدها تهديداً صريحاً للسلم الأهلي.وذكر الجهاز، في بيان، أنه “اطّلع على بعض التصريحاتِ التي يتمّ تداولها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وتمثل هذه التصريحات تهديداً صريحاً للسلم الأهلي، وتسيء إلى رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي مصطفى الكاظمي”.وأشار إلى ان “المَهمات الوطنية التي يقوم بها لخدمة الوطن والشعب ليست خاضعة للمزاجات السياسية ولا تتأثر باتهامات باطلة يسوّقها بعض من تسول له نفسه إيذاء العراق وسمعة أجهزته الأمنية، بل تستند إلى مصالح شعب العراق الأبيّ وحجم وقيمة الدولة العراقية في المنطقة والعالم”.وشدد الجهاز على “حقه في الملاحقة القانونية لكل من يستخدم حرية الرأي لترويج اتهامات باطلة تضر بالعراق وبسمعة الجهاز وواجباته المقدسة بحفظ أمن العراق وسلامة شعبه”.وجدد “العهد لشعب العراق بأن يكون مدافعاً عن الدولة ورموزها وسياقاتها الأصولية في نطاق الواجبات الدستورية الملقاة على عاتقه”، لافتا الى أن “هذه الواجبات تحددها مصالح العراق لا انفعالات واتهامات الخارجين على القانون”.ولفت الى انه “حرص طوال السنوات الماضية على أداء واجباته بصمت والتزام، ورفَضَ الانجرار إلى المماحكات السياسية لأنه ممثل للدولة لا لجماعات، وراعٍ لمصالح الشعب العراقي لا لمصالح أطراف متوترة”.

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