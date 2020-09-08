جونسون يمهل الاتحاد الأوروبي حتى 15 أكتوبر لتوقيع اتفاق «بريكست»

جونسون يمهل الاتحاد الأوروبي حتى 15 أكتوبر لتوقيع اتفاق «بريكست»
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قبل المرحلة النهائية من المفاوضات بين لندن وبروكسل، والتي بدأت أمس الاثنين في العاصمة البريطانية، ان أمام المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مهلة زمنية حتى 15 تشرين الأول فقط لتوقيع اتفاق بريكست للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.وحذر جونسون، قائلا «إذا لم نتمكن من إحراز تقدم بحلول 15 تشرين الأول فإن بريطانيا ستقبل بالخروج «بدون اتفاق» و»تمضي قدما».وخرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني لكنها حصلت على مهلة عام واحد لإجراء مفاوضات تجارية، والفشل في الوصول إلى اتفاق سيجعل العلاقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد تقوم على أساس قواعد منظمة التجارة العالمية.وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، قد صرح، الأحد، أن ثمة حاجة ملحة للتوصل إلى اتفاق بشأن محادثات التجارة الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وقال لو دريان لإذاعة «فرانس إنتر» إن «البريطانيين لا يستوعبون فيما يبدو أنه إذا أراد المرء التفاوض على اتفاق جيد، فيجب عليه أن يتحدث عن جميع القضايا».وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 كانون الثاني، لكنها في مرحلة انتقالية لا تزال تطبق فيها قواعد الاتحاد الأوروبي حتى 31 كانون الأول، وبعد ذلك يدخل نظام التجارة الجديد حيز التنفيذ أو تطبق قواعد منظمة التجارة العالمية. 

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