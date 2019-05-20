حراك الجيل الجديد:محكمة السليمانية ترفض إطلاق عبد الواحد بكفالة

السليمانية/شبكة أخبار العراق- كشف مكتب رئيس “حراك الجيل الجديد”، شاسوار عبد الواحد، اليوم الاثنين، آخر مستجدات قضية اعتقال الأخير في السليمانية بإقليم كردستان.وذكر المكتب الإعلامي لساشوار عبد الواحد، في بيان ، أن “محكمة السليمانية لم ترد على طلب محامي رئيس الجيل الجديد لإطلاقه بكفالة”.وأضاف البيان، أن “نواباً للحراك في برلمان كردستان، حملوا السلطات الأمنية كامل المسؤولية للحفاظ على صحة وسلامة شاسوار عبد الواحد وزملائه، والتعامل مع قضيتهم وفق القانون وابعدها عن التسييس والتسويف”.وكانت قوات الاسايش الكردية، قد اعتقلت الخميس (16 أيار 2019) زعيم حراك الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد بعد صدور مذكرة قبض بحقه.وقال مصدر كردي، إن، عبد الواحد توجه الى المحكمة في السليمانية للمثول أمام القضاء بعد صدور مذكرة قبض بحقه، وتم اعتقاله من قبل قوات الاسايش الكردية في المحافظة.وكان عبد الواحد قد كتب في تغريدة على حسابه بتويتر : “سأتوجه اليوم الخميس إلى المحكمة في السليمانية للمثول أمام القضاء بشأن مذكرة القبض الصادرة ضدي، مثلما فعلنا دوماً دون تردد”.وتابع قائلاً: “نحن ندفع ثمن مواقفنا وإلا فإن الكثير من المجرمين الكبار يتجولون بحرية تامة… ندرك أن التغيير الحقيقي يتطلب التضحية والإرادة وسننتصر في النهاية”.وأعلنت محكمة التحقيق العامة لأسايش السليمانية، الاربعاء (15 ايار 2019) عن صدور مذكرة قبض بحق رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد.وتشير مذكرة القبض التي صدرت 14 ايار الجاري، إلى ان “القرار جاء وفقا لأحكام المادة 2 من قانون سوء استخدام وسائل الاتصال الحديثة.”