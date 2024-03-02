حزب العدل الكردستاني:قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة لا يمكن الاعتراض عليها من أي حزب كردي

حزب العدل الكردستاني:قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة لا يمكن الاعتراض عليها من أي حزب كردي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو حزب العدل الكردستاني ارام محمد أمين، السبت، أنه لا يمكن لأي حزب الوقوف بوجه قرار المحكمة الاتحادية، معتبرا ان الاعتراضات هي اراء سياسية لن تفضِ الى شيء.وقال محمد أمين في حديث  صحفي، إن “تصريحات بعض زعماء الأحزاب في كردستان والقيادات الكردية ضد قرار المحكمة الاتحادية العليا هي أراء سياسية فقط وليست اعتراضات يمكن الأخذ بها”.وأضاف أن “قرارات المحكمة الاتحادية هي باتة وملزمة ولا يمكن الاعتراض عليها إطلاقا من الناحية القانونية من أي حزب في كردستان أو غيرها”، مشددا على ان “الاعتراضات الحالية هي ليست سوى مواقف سياسية وبالنهاية سيلتزم الإقليم وجميع أحزابه بالتطبيق”.

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