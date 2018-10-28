حزب “العطاء”:عبد المهدي والحلبوسي أكدا للفياض بثبات ترشحه على وزارة الداخلية!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت كتلة عطاء، بزعامة فالح الفياض، اليوم الاحد، عن اتصالين هاتفيين أجراهما كل من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع الفياض، أكدا خلالهما أن الأخير لايزال المرشح لوزارة الداخلية.وقال القيادي في الكتلة النائب منصور المرعيد، في حديث صحفي له اليوم، إن “فالح الفياض، وحتى هذه اللحظة هو مرشح تحالف البناء لشغل وزارة الداخلية”، مؤكداً أن “الأنباء التي تحدث عن طرح اسم آخر للداخلية، غير دقيقة ولا صحة لها على الإطلاق”.وأضاف المرعيد، أن “عبد المهدي والحلبوسي، أكدا للفياض، خلال اتصال هاتفي، أنه لايزال المرشح للداخلية، وأنهما يدعمان ترشيحه لهذ المنصب”.وكان مجلس النواب قد منح، خلال الجلسة التي عقدها في الساعات الأولى من الخميس، الثقة لحكومة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، وصوت على اختيار 14 وزيرًا من التشكيلة الوزارية التي قدمها الأخير خلال الجلسة.وشهدت جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، والتي عقدت في (24 تشرين الأول 2018)، انسحاب جزء من نواب تحالف سائرون المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اعتراضًا على ترشيح فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية.