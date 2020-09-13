حزب بارزاني:الإقليم جزء من العراق ولايحق له التفرد بالتطبيع مع إسرائيل

حزب بارزاني:الإقليم جزء من العراق ولايحق له التفرد بالتطبيع مع إسرائيل
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أربيل/شبكة أخبار العراق- رد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إدريس شعبان، الأحد، على الإتهامات التي توجه لحكومة إقليم كردستان، بشأن إقامة علاقات سياسية مع إسرائيل، فيما حذر من خلط الأوراق بهذا الشأن.وقال شعبان في حديث صحفي، إن “العديد من السياسيين والنواب يحاولون خلط الأوراق عبر اتهام الإقليم بإقامة علاقات سياسية مع إسرائيل، لكن في الحقيقة حكومة الإقليم تتمسك بالعراق وتعتبر نفسها جزءاً منه”.واضاف أن “قرارات الحكومة الاتحادية التي تخص القضايا السيادية تسري على حكومة إقليم كردستان”، مشيرا إلى أن “قرار الدول العربية بالتطبيع مع إسرائيل شأن خاص بها ولا يسري على حكومة إقليم كردستان على الاطلاق”.ودعا شعبان “الحكومة المركزية لاتخاذ موقف الحياد من أجل تجنب المشاكل السياسية التي تستنزف من شعوبنا”.وكان عضو تحالف الفتح النائب محمد البلداوي، أكد الجمعة (11 أيلول 2020)، بان بعض القيادات الكردية ما تزال تأمل ‏بدولة تشمل اجزاء من 4 دول، فيما أشار الى ان العراق مشمول بصفقة القرن‎.‎ وقال البلداوي في حديث صحفي، ان “العراق يعيش في منطقة تعاني ازمات وصراعات والاجندة ‏السياسية في محاولات تقسيمه والدفع الى ولادة الاقليم موجودة وهناك من يدفع بها في ضل وجود الكثير من ‏الاشكالات داخليا وخارجيا لكن بالمقابل هناك ارادة سياسية عراقية باتجاه المحافظة على القالب الكامل للبلاد ‏بكل المكونات‎”.‎ واضاف، ان “العراق ليس ببعيد عما يجري في سوريا ولبنان وبقية بلدان المنطقة وهو مشمول بصفقة القرن في ‏اقتطاع جزء منه لكن الارادة الوطنية حاضرة وستفشل هذه النوايا”، مبينا ان “طموحات وامال ولادة الدولة الكردية ‏لا تشمل العراق بل دول اخرى لكن دول كبيرة مستقرة امنيا ومنها تركيا وايران لن تسمح بها بالإضافة الى ان ‏وضع الاقليم في العراق بحاجة للحكومة الاتحادية يؤجل الامر لكن بعض القيادات الكردية لاتزال تأمل بولادة دولة ‏كردية كبيرة تشمل اجزاء من 4 دول بينها العراق‎”.‎

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