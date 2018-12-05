حزب بارزاني:رئاسة الإقليم ورئاسة حكومته من “حصتنا”
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أربيل/شبكة أخبار العراق- أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأربعاء، أحقيته في منصبي رئاستي إقليم كردستان والحكومة خلال الدورة الحالية بحسب الاستحقاق الانتخابي, مبينا ان المفاوضات مع الأحزاب الكردية تتركز على تسمية هيئة رئاسة برلمان الإقليم وتشكيل الحكومة.وقال القيادي بالحزب ماجد شنكالي في تصريح صحفي له اليوم، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني حقق الأغلبية في انتخابات كردستان وله الحق في اختيار رئيسي كردستان والحكومة”، مبينا أن “اعتراض أي كتلة سياسية على ترشيح مسرور ونجيرفان البارزاني غير مبرر كونه سيكون ضمن التوافق الوطني الكردستاني”.وأضاف شنكالي، أن “المفاوضات السياسية في الإقليم بدأت مع الأحزاب الأخرى لاختيار هيئة رئاسة الإقليم ومن ثم اختيار أسماء الوزراء تنصيب مسرور البارزاني لرئاسة الحكومة”.وأوضح، أن “المرحلة المقبلة تتضمن قيام البرلمان بإلغاء تجميد قانون رئاسة إقليم كردستان والاتفاق على آلية اختيار رئيس الإقليم سواء كانت بالانتخابات المباشرة من قبل الشعب او من خلال البرلمان وقد تم ترشيح نيجرفان البارزاني للمنصب من قبل الديمقراطي”.