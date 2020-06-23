حزب بارزاني:سنجري مباحثات”جدية “مع بغداد

حزب بارزاني:سنجري مباحثات”جدية “مع بغداد
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أربيل/شبكة أخبار العراق- أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء، أن وفد كردستان يحمل الأوراق والأرقام التي تطلبها بغداد، لافتا إلى أن هذا دليل على جدية المباحثات بين الطرفين.وقال مسؤول الفرع الخامس للحزب، شوان محمد طه، إن “أعضاء الوفد المفاوض من الاقليم يحملون الأوراق والأرقام التي تطلبها بغداد بشكل مستمر، مما يدل على أن هناك جدية لحل جميع الاشكالات العالقة منذ سنوات”.وأضاف طه، أن “التأجيل المستمر لتلك الملفات؛ سيتسبب بتأزم الأمر لدى الطرفين”، مؤكداً ان “السنوات السابقة كانت خير دليل على حساسية الموقف بين الإقليم والمركز بسبب التأخير الحاصل في حل المسائل بينهما”.وأشار إلى، “ضرورة وضع خارطة جديدة من قبل الحكومة الاتحادية في حل جميع الأزمات المستقبلية بينها وبين الاقليم؛ وحتى الحكومات المحلية الاخرى”.وأكد مسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي، “أننا شركاء في هذا البلد ولا نسمح بأية انتقادات توجه للحكومة،لأن تلك الانتقادات تمسنا كوننا جزءا منها ونتحمل جميع السلبيات والايجابيات التي تقوم بها كوننا جزءا من القرار الذي يتخذ في هذا البلد”.

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