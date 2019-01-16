حزب بارزاني:سنصوت لصالح الفياض على وزارة الداخلية

حزب بارزاني:سنصوت لصالح الفياض على وزارة الداخلية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاربعاء، انه سيصوت لصالح المرشح لوزارة الداخلية فالح الفياض اثناء تقديمه للبرلمان لغرض التصويت عليه.وقال النائب عن الحزب ارام بالاتي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني سيصوتون لصالح فالح الفياض لتولي الداخلية في حال تمسك رئيس الوزراء عادل عبد المهدي به”.وبين ان “هناك حوارات تجري بشأن المرشحين للكابينة الوزارية بالاضافة الى ميزانية 2019″، موضحاً ان “الموازنة لا تلبي طموح إقليم كردستان”.واكد بالاتي ان “الاكراد يواصلون الحوار بشأن نسبة الإقليم بالموازنة، ولن يكونوا حجر عثرة أمام حكومة عبد المهدي”. 

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