حزب بارزاني:لن نصوت على موازنة 2019 بصيغتها الحالية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ناصر محيي الدين، الاربعاء، عدم التصويت على موازنة 2019 في حال لم يتم تعديلها، ومنح الاقليم حقه.وقال محيي الدين في حديث صحفي له اليوم، ان “حصة الاقليم 17 بالمئة فإن كانت هناك نية لدى الحكومة الاتحادية خدمة الشعب العراقي فيجب عليها ان تلتزم بالاعراف والاتفاقات”.واضاف، انه “في حال لم تمنح الحكومة الاتحادية حق الاقليم ولم تلتزم بالاتفاقات فلن نصوت على موازنة 2019 “.وكشفت مسودة مشروع قانون موازنة العراق للعام المقبل 2019 ان الايرادات المخمنة تم احتسابها من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر 56 دولار للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 3 ملايين و880 الف برميل يوميا، بضمنها 250 الف برميل يوميا عن كميات النفط الخام المنتج في محافظات اقليم كردستان على اساس صرف 1182 دينار لكل دولار.وتشير المسودة، الى ان اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019 بلغت 22 ترليون و873 مليار و 365 مليون و557 الف دينار، و ان العجز سيتم تغطيته من العجز من الوفرة المتحققة من زيادة اسعار النفط الخام المصدر او زيادة صادرات النفط الخام .