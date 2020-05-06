حزب بارزاني “سعيد” بمنحهم وزارة الخارجية

حزب بارزاني “سعيد” بمنحهم وزارة الخارجية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الاربعاء (06 أيلول 2020)، على منح الكرد وزارة الخارجية بدلا من وزارة المالية، مبينا أن الكرد قدموا 3 اسماء إلى المكلف بتشكيل الحكومة، مصطفى الكاظمي.وقال سلام في حديث صحفي، إن “الاهم من منح وزارة الخارجية للكرد بدلا من المالية، هو حصولنا على استحقاقنا من الوزارات السيادية “، مبينا أن “حقيبة الخارجية ستكون عبئا كبيرا في الوقت الحالي بسبب الصراع الحاصل بين إيران والولايات المتحدة”.واضاف أن “الكرد لديهم قناعة كبيرة بحقيبة الخارجية، وبانتظار الساعات القادمة لكي يتم حسم الكابينة الجديدة لحكومة الكاظمي”، مبينا أن “الكرد قدموا 3 اسماء لحقيبة الخارجية على ان يم اختيار واحد منها من قبل المكلف بتشكيل الحكومة”.

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