حزب بارزاني لحزب الجيل الجديد:نحن لسنا فاسدين

حزب بارزاني لحزب الجيل الجديد:نحن لسنا فاسدين
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- هاجم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، السبت، حراك الجيل الجديد ومسؤوليه، مؤكدا بأن الدور الذي يمارسه الحراك في إقليم كردستان بعيد كل البعد عن المعارضة.وقال شعبان في حديث صحفي، إن “دور رئيس الحراك شاسوار عبد الواحد وشقيقته هو دور تسقيطي وشعبوي وهما أبعد ما يكون عن المعارضة التقويمية”.وأضاف أن “هذا الحراك يقتصر عمله على شخصين شغلهما الشاغل هو استهداف حكومة الإقليم وتسقيط إنجازاتها في محاولة منهم لتضليل الرأي العام في كردستان”، مستدركا بالقول “لكنهم الأكثر فسادا وعليهم عشرات الملفات سواءً في محاكم الإقليم أو العاصمة بغداد، ويجب على القضاء العراقي أخذ دوره في هذا المجال”.

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