حزب بارزاني يؤكد على تمسكه بفؤاد حسين لحقيبة الخارجية

حزب بارزاني يؤكد على تمسكه بفؤاد حسين لحقيبة الخارجية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- جددت الكتلة النيابية للحزب الديمقراطي الكردستاني ، الأربعاء، تمسكها بالقيادي في الحزب فؤاد حسين  كمرشح لوزارة الخارجية في حكومة مصطفى الكاظمي ، مؤكدة أن حسين الأوفر حظا للخارجية بعد عطلة العيد .وقالت النائبة عن الحزب ميادة النجار في تصريح  صحفي، ان ” كتلتها لاتزال متمسكة  بفؤاد حسين كمرشح وحيد لوزارة الخارجية وسيقدم بعد عطلة العيد “.ونفت النجار “ما نسب لها بشأن تنازل القوى الكردستانية عن سحب دعم فؤاد حسين لوزارة الخارجية”، مؤكدة أن “حسين لايزال المرشح الأوفر حظا للخارجية “.و اشارت الى ان “حقيبة الخارجية اصبحت من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني حسب الاتفاق بعد التنازل عن وزارة المالية” . 

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