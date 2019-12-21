حزب بارزاني يجدد رفضه للمادة 15 و16 من قانون الانتخابت الجديد

أربيل/شبكة أخبار العراق- قال عضو برلمان إقليم كردستان، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، إدريس شعبان، السبت (21 كانون الأول 2019) إن حزبه لا يعارض فكرة الانتخابات المبكرة إطلاقا، فيما بين أن الاشكال يكمن في المادتين 15و16من قانون الانتخابات.

وذكر، شعبان، في حديث صحفي: “ما دامت الانتخابات المبكرة هي رغبة الشارع العراقي والمرجعية الدينية، فلا ضير في ذلك”.

ورأى أن “الأهم هو تشريع قانون انتخابات جيد، وإلا لن تكون هنالك فائدة من الانتخابات المبكرة لأنها ستنتج الوجوه الحالية نفسها”.