حزب بارزاني يدعو التيار الصدري للاتفاق مع الإطار التنسيقي

حزب بارزاني يدعو التيار الصدري للاتفاق مع الإطار التنسيقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اقر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الاثنين، باستحالة اقصاء الاطار التنسيقي في اتفاقية تشكيل الحكومة، داعيا الاطار والتيار الى تقديم تنازلات وابداء المرونة لتمرير المرشحين بشكل توافقي.وقال شنكالي في حوار متلفز ، انه “لا توجد مشكلة في الذهاب نحو الفضاء الوطني ومشاركة الاطار التنسيقي في الحكومة”، مؤكدا أنه “لا يمكن عزل الاطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني”.واضاف ان “الإطار والاتحاد الوطني لن يتركا وسيتم الاتفاق معهما بعد حوارات جدية لانهاء الازمة الا ان تحالف انقاذ وطن يسعى في الوقت الراهن الحصول على 18 نائبا لتشكيل الحكومة وتمرير رئاسة الحكومة”.واوضح شنكالي، ان “كل الأطراف تتحمل مسؤولية الفشل في العراق وقد تتجدد التظاهرات في اي وقت بعد ارتفاع اسعارالسلع والاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية ما يزيد المشهد تعقيدا”.

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