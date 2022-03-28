حزب بارزاني يدعو التيار الصدري للاتفاق مع الإطار التنسيقي

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الكمارك … تعتمد انظمة رقمية متطورة لادارة الموارد البشرية ونظام التصريحة الالكترونية .
نواب: مشروع قانون الأمن الغذائي عبارة عن “حقل ألغام”
نائب يطالب مجلس النواب بعدم تمرير قانون الأمن الغذائي لأنه فاسد وضد الفقير
نائب كردي:مسرور الشخص الوحيد الذي يعلم عن إيرادات بيع النفط من الإقليم وأين تذهب؟!
نائب كردي سابق:أغلب البنوك في الإقليم بلا اعتمادات خارجية
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المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي
ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
50% من الشعب العراقي جائع بسبب الفشل والفساد والنفوذ الإيراني
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حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
تظاهرة في بغداد ضد تجديد الولاية الثانية للرئاسات الثلاث والمطالبة بمحاكمة المالكي
الطائرة الرئاسية بخدمة الفاسدين
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- اذاعة INN