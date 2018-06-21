حزب بارزاني يرحب بدعوة العبادي للحوار الوطني

حزب بارزاني يرحب بدعوة العبادي للحوار الوطني
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني ، الخميس ، موقفه من دعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي لاجتماع موسع يضم جميع الكتل لمناقشة العملية السياسية المقبلة.وقالت عضو الحزب أشواق الجاف في تصريح  صحفي لها اليوم، إن “دعوة العبادي خطوة جيدة لبحث وجهات النظر بين الكتل السياسية ورسم خارطة الطريق لتشكل الحكومة المقبلة”، لافتة الى إن “الاجتماع سيقتصر على التفاهمات وتبادل وجهات النظر”.وأضافت إن “التحالفات والتفاهمات السياسية ستعلن بعد اكتمال عملية العد والفرز اليدوي”، مرجحة “حضور عدد كبير من الكتل السياسية ضمن الاجتماع”.وكانت حركة التغيير الكردستانية قد رجحت ، الاثنين الماضي ، عدم استجابتها لدعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي لحضور الاجتماع الموسع الذي سيضم جميع الكتل لمناقشة العملية السياسية القادمة في البلاد.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد دعى الأسبوع الماضي، الى عقد لقاء موسع يضم جميع زعامات الكتل السياسية لمناقشة البرنامج الوطني بعد الانتهاء من عطلة عيد الفطر المبارك.

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