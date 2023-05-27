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تحالف الأنبار:القضاء ترك الحلبوسي وشقيقه واعتقل صغار الفاسدين في المحافظة
البنك الدولي:العراق يحتاج لأكثر من 21 مليار دولار للاستثمار بقطاع النقل
حزب طالباني يعلن عن حضوره لجلسة التصويت على قانون الموازنة
نائب كردي سابق يدعو إلى جعل الإقليم تحت الوصاية الدولية
وزير الداخلية:تسجيل العجلات والجباية ستكون إلكترونية دون حضور المواطن
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البنك الدولي:العراق يحتاج لأكثر من 21 مليار دولار للاستثمار بقطاع النقل
حزب طالباني يعلن عن حضوره لجلسة التصويت على قانون الموازنة
حزب طالباني:حزب بارزاني دائما ما يخرق الاتفاقات سواء التي توقع في بغداد أو في الإقليم
السوداني:طريق التنمية خطة طموحة ومدروسة لتغيير الواقع نحو بنية اقتصادية ناضجة
حزب بارزاني يرفض تصويت حزب طالباني والمالية النيابية على قانون موازنة 2023
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وزارة الشباب والرياضة:تشكيل لجنة عليا للتحضير لإقامة بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما
العراق ضمن مجموعة “F” في قرعة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية
العراق يحصل على 6 ميداليات ملونة في البطولة العربية للترايثلون
خسارة منتخب الشباب العراقي أمام نظيره الاوروغواي 4-0 في بطولة كأس العالم للشباب
نادي أربيل يطالب اتحاد الكرة بإجراء ضد طاقم تحكيم مباراته مع الزوراء
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إيران تشكر السوداني بصرف الأموال للحجاج الإيرانيين وتمرير أنابيب الغاز عبر الأراضي العراقية مجاناً
محافظها قيادي صدري..النزاهة تكشف فساد كبير في محافظة ميسان
الاعرجي للسليمانية للتأكيد على حماية أمن الحدود الإيرانية
مصدر سياسي:بيع معمل الصلب العراقي لشركة إيرانية مقابل رشوة لمدير عام شركة ابن ماجد
السوداني يخصص”نفقات سرية”للحشد في الموازنة لأغتيال المواطنين المناهضين لإيران ومشروعها الإرهابي
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- اذاعة INN