حزب بارزاني ينفي الاتهامات الموجهة له بشأن ضرب معسكرات الحشد

بغداد/شبكة أخبار العراق- نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الخميس، 29 آب، 2019، الاتهامات التي وجهت الى اقليم كردستان بشأن تمكينه لاسرائيل من تسيير طائرات مسيرة لضرب مقرات الحشد الشعبي.وقال سلام في حديث صحفي، إن “الاقليم ينأى بنفسه عن هذا الصراع، وان الانباء التي تحدثت عن إنطلاق الطائرات التي استهدفت مخازن عتاد الحشد الشعبي، من كردستان، عارية عن الصحة”.وبين أن “هناك أشخاص يريدون زج الاقليم بصراعاتهم، كونهم منزعجين من الاستقرار والأمن الذي تتمتع به كردستان، لذلك يريدون حشرنا بالإكراه بصراعاتهم”.وأضاف، أن “القواعد الامريكية أقرب للمناطق التي تم قصفها، والإقليم بعيد من الناحية العسكرية عن مخازن اعتدة الحشد”، مبيناً أن “اقليم كردستان ملتزم بقرار الحكومة العراقية المتضمن الالتزام بجانب الحياد وعدم الوقوف مع طرف معين على حساب طرف أخر، ولانريد إلا الاستقرار للعراق والإقليم”.وأشار الى، أن “كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني يتضامنون مع الضحايا ولايريدون المزيد من الدماء”.واتهمت اطراف سياسية وعدد من وسائل الاعلام، اقليم كردستان بتمكين اسرائيل من تنفيذ هجمات طالت معسكرات الحشد الشعبي.