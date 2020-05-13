حزب بارزاني ينفي ترشيح أحد أفراد العائلة لوزارة الخارجية

حزب بارزاني ينفي ترشيح أحد أفراد العائلة لوزارة الخارجية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأربعاء (13 أيار 2020)، بياناً بشأن أنباء ترشيح ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد برازاني لوزارة الخارجية.وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد: “ننفي ما تداولته وسائل اعلام محلية بترشيح ممثل حكومة اقليم كردستان في المانيا دلشاد بارزاني لشغل منصب وزير الخارجية العراقية”، معلناً أنها “لا تمت للحقيقة بصلة”.ودعا المتحدث، “وسائل الاعلام “الاعتماد على المصادر الصحيحة والابتعاد عن الاخبار الكاذبة”.وفي وقت سابق، تداولت وسائل إعلام، انباءً مفادها، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، قدم ممثل حكومة الإقليم في المانيا، دلشاد بارزاني، مرشحاً لوزارة الخارجية.وبقيت سبع وزارات في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بدون وزراء، حيث أن خمسة وزراء لم يتم التصويت عليهم داخل البرلمان، بينما أجل الكاظمي اختيار مرشحي وزارتي الخارجية والنفط لوقت آخر، بسبب عدم توافق الكتل السياسية فيما بينها على الوزارتين.

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