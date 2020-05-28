حزب تركماني يطالب بمنصب محافظ كركوك

حزب تركماني يطالب بمنصب محافظ كركوك
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كركوك/شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس حزب تركمان، أيلي نبيل بكر، الخميس (28 أيار 2020)، أن التركمانيين طالبوا باستقالة محافظ كركوك الحالي، راكان الجبوري، وترشيح شخصية تركمانية كجزء من حقوق المكون، بحسب تعبيره.وقال بكر في حديث  صحفي، إن “إدارة المحافظة بالوكالة يجب أن تنتهي، فقد أدت إلى فشل ذريع دفع ثمنه أهالي كركوك في ظل نقص تقديم الخدمات”.وأضاف، أن “المكون التركماني يعاني من التهميش والإقصاء، والمحافظ الحالي لم يحقق التوازن بين المكونات بحسب ما طالبنا به وهي حصة 32% من المنصب لكل مكون من المكونات الرئيسية”.وتابع قائلاً: “ما لاحظنا هو استئثار بالمناصب وحصرها بيد مكون عربي وعشيرة واحدة، وهذا لا يمكن القبول والاستمرار به، ولا يمكن أن تستمر مظلومية التركمان فهم جزء رئيس ومهم من مكونات محافظة كركوك”، مشدداً على ضرورة أن “يكون هذا الامر على اهتمامات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والبرلمان العراقي، لتنظر بحل مشكلة كركوك ويكون هنالك تقاسم عادل وشراكة حقيقية لإدارة المحافظة”.ومنذ تصويت البرلمان العراقي على إقالة المحافظ السابق نجم الدين كريم، شغل المحافظ الحالي راكان الجبوري إدارة المنصب بالوكالة، لكن الخلافات السياسية ظلت قائمة، حيث يطالب الكرد بأن يكون المنصب من استحقاقهم كونهم أصحاب الأغلبية الانتخابية داخل المحافظة.ومن جهتهم، دخلوا التركمان على الخط هذه المرة وبقوة، حيث اشتدت المطالبات بأن يكون منصب محافظ كركوك لشخصية تركمانية كجزء من حقوق المكون، الذي لم يشغل هذا المنصب السنوات والعقود الماضية.

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