حزب طالباني:أين السيادة من الانتهاكات التركية في دهوك؟

حزب طالباني:أين السيادة من الانتهاكات التركية في دهوك؟
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- عد عضو برلمان إقليم كردستان عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني عثمان كريم، الخميس، أن قوة من الجيش التركي باحتجاز العشرات من المواطنين في محافظة دهوك هو “تعديا” آخر صريح على السيادة.وقال كريم في تصريح صحفي: إن “تركيا لاتهتم للتصريحات الخجولة من حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، ومايجري على الشريط الحدودي في مناطق زاخو والعمادية وكاني ماسي أمر مخجل جداً”.وأشار إلى أن “حكومة الإقليم يجب أن يكون لها موقف حازم وشجاع، ولاتلتزم الصمت كما جرت العادة، لآن تركيا تتصرف وكأن الأرض أرضها، تعتقل وتحتجز وتنتشر وتقصف في تلك المناطق بكل حرية دون أي اعتراض من الحكومة أو القوة الأمنية الموجودة في المنطقة”.ولفت كريم إلى أن “التجاوز الذي حدث ليلة أمس هو بداية لانتهاكات أخرى للسيادة ستقوم بها تركيا، لأنها لم تجد رادع قوي”.وكانت مصادر أمنية قد افادت بقيام قوة من الجيش التركي بتفتيش منازل المواطنين واحتجاز العشرات منهم في قرية ريسي التابعة لناحية باتيفا بمحافظة دهوك، بحثاً عن عناصر حزب العمال الكردستاني.

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