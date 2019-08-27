حزب طالباني:البيشمركة القوة الوحيدة القادرة على ضبط أمن كركوك!!

السليمانية/شبكة أخبار العراق- رأى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، ادريس حاج عادل،الثلاثاء، أن القوات العراقية غير قادرة على حماية كركوك، فيما دعا الى إعادة قوات البيشمركة الى المدينة.

وقال عادل، في حديث صحفي ، إن “وضع كركوك وتصاعد هجمات داعش الأخيرة يحتم الاتفاق على اعادة قوات البيشمركة الى المدينة”، مبيناً أنه “اصبح من الواضح ان القوات العراقية لا تستطيع حماية المدينة خاصة بعد الخروقات الأخيرة ووصول هاونات داعش الى داخل قضاء داقوق”.

وأضاف: “لا أدري لماذا هذا الاصرار على عدم عودة البيشمركة الى كركوك، واعتبارها عدو، رغم أنها قوة تابعة لمنظومة الدفاع العراقية من حيث الراتب فقط ويمكن الاستفادة من خبراتها لسد الثغرات الموجودة في المنطقة الممتدة من حمرين الى وادي الشاي وصولا الى داقوق ومن الجهة الثانية المنطقة الممتدة من جبل قراجوغ في قضاء مخمور وصولا الى قضاء الدبس بالتنسيق مع القوات العراقية”.

وكانت خلية الاعلام الأمني، قد أصدرت الاحد (25 اب 2019)، توضيحاً حول الهجوم الذي تعرض له قضاء داقوق ، فيما أكدت أن تنظيم داعش هو المنفذ.وحملت الجبهة التركمانية الاحزاب الكردية مسؤولية الهجمات على نواحي واقضية كركوك لايصال رسالة بان لا استقرار في كركوك بدون البيشمركة.